СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево. Приводом для них стала передача у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: СБУ, НАБУ."Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста", – йдеться в повідомленні в СБУ.За попередніми оцінками спецслужби, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.

Обшуки у мера Мукачево 10 жовтня підтвердили в СБУ та НАБУ (t.me/SBUkr)Як уточнюють в НАБУ, обшуки тривають у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю."Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", – зазначають у відомстві.Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради.Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ, правоохоронці прийшли з обшуками до мера Мукачево Андрія Балоги, якого підозрюють в участі у корупційній схемі. Крім Балоги, обшуки тривають у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.