В Україні в рамках програми з підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовцями ЗСУ мають намір навчити бійців вільно розмовляти англійською до 2025 року.Про це заявив директор заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.За словами офіцера, з цією метою Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив у Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ."Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", – розповів він.Також Коваль зазначив, що одним із пріоритетів у рамках програми є перехід на викладання у військових вищих навчальних закладах англійською мовою.Так, у вишах реалізується низка інноваційних освітніх проектів у рамках переходу на стандарти НАТО "з урахуванням поточних потреб" в умовах відбиття широкомасштабної військової агресії РФ, додав генерал-майор.Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін найкращих військових практиків, а також науковців для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності, пояснив Коваль.Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект”, яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.