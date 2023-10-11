Парамедик з Данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон загинув на війні в Україні. Він був волонтером.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на душпастирство Української греко-католицької церкви в Данії в Facebook.Волонтер-медик загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час російського обстрілу.Йоганссон допомагав українцям від початку повномасштабного російського вторгнення. Він транспортував машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання до України, а також безпосередньо рятував життя українців на найбільш небезпечних ділянках фронту.У Данії у п’ятницю, 13 жовтня, пройде літургія за полеглим волонтером. Після кремації парамедика в Україні прах героя привезуть до Данії. Це станеться приблизно за 3-4 тижні, тоді і похоронять волонтера без участі широкого кола осіб.

Фото: на війні в Україні загинув парамедик з Данії (facebook.com/VasylBahlei)Добровольці з різних країн допомагають УкраїніНа боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.Так, 30 вересня неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".Також нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.