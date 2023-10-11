Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому “спеку” варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Вже вдень розпочнеться потепління.11 жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12…+18 градусів", – розповіла вона.При цьому, за даними синоптика, у більшості областей вдень очікується +10…+15 градусів."І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7…+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні – антициклон", – додала Діденко.Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним.Погода в КиєвіВдень у столиці потепліє до +14 градусів і "найближчим часом заморозки підуть геть", а денна температура впродовж тижня наростатиме."Можливо до +20 градусів і навіть вище", – додала синоптик.Потепління в УкраїніНайближчими днями погоді в Україні навряд чи можна позаздрити. Водночас вже у п’ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління. Зокрема, у п’ятницю температура провітря підніметься до +22 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.