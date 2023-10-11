Двоє постраждалих внаслідок вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області померли у лікарні в Німеччині.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.Зазначимо, що чотирьох постраждалих внаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту, відправили на лікування у Німеччину."Двоє дорослих – чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівці, не вижили. Цієї ночі їх не стало", – написала Онищук.Вона додала, що наразі у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.Вибух під Івано-Франківськом30 вересня місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 км від Івано-Франківська.Спочатку очевидці говорили, що там нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов’язане з нафтою". Пізніше з’ясувалося, що поблизу села стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.В результаті вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей. Крім того, в компанії "Укрнафта" зазначали, що транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено.Більше про те, що відомо про вибух на Прикарпатті, – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.