12 жовтня 2023 року за новим церковним календарем – день пам’яті трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. У народі дата відома як Пров чи Андрон Звездочет.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняУ свято Андрона зазвичай молили святого про заступництво, здоров’я та довге життя. При цьому наші предки уважно стежили за нічним небом, адже в народному сприйнятті зірка, що падає, асоціювалася зі смертю.Крім того, до опівночі люди за зірками ворожили, яку погоду чекати. Яскраві обіцяли морози, тьмяні обіцяли відлигу, а миготливі говорили про швидку зміну погоди.Селяни на Пров продовжували молотьбу, і господині на це свято зазвичай ставили на стіл каші (пшоняну, ячмінну), які приправляли салом чи олією, і навіть варенням. Вважалося, що такі страви зміцнювали здоров’я та надавали сил на всю зиму.Важливі прикмети цього дня Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде холодною. Якщо цього свята зірки мерехтять синім кольором – чекай незабаром снігопад; Велика кількість зірок у нічному небі обіцяла багатий урожай гороху влітку; Якщо в цей день дме південий вітер – буде тепло, а якщо північний – то холодно буде.Що категорично не можна робити у цей деньНайсуворішою забороною в цю дату вважався гучний сміх і веселощі – забобонні вірили, що за порушення загрожувала сувора кара і муки.Не можна було у святковий день лаятись, ображати інших та сваритися, інакше не буде жодного щастя. Було також правило не запитувати "хто там", якщо до вас у гості приходили та стукали у двері цього дня. Вірили, що разом із візитером до будинку може зайти хвороба та біда. Існувала традиція навіть зав’язували мотузку на дверній ручці або хвіртці, а також вимовляти змову від нещастя.Хто сьогодні святкує імениниБогдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот. Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.