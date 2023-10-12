В рамках підготовки до зими група ДТЕК інвестувала 1,3 млрд гривень у формування запасу обладнання на випадок нових російських обстрілів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході Київського міжнародного економічного форуму."Ми зробили і зробимо все можливе, щоб не дати ворогу занурити нас в темряву. Для цього ми сформували запас критичного обладнання на суму в 1,3 млрд грн, щоб відновлюватись у разі нових обстрілів", – сказав він. Тімченко додав, що ДТЕК також забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Для цього компанія придбала понад 200 потужних генераторів."Як і рік тому вся енергетична галузь має згуртуватись. Тільки об’єднавшись ми пройдемо наступну зиму та не дамо ворогу занурити нас у пітьму", – наголосив очільник ДТЕК. Нагадаємо, ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону. Зокрема 7,4 млрд грн – у видобуток вугілля для ТЕС та 3,9 млрд грн – у ремонти електростанцій.Раніше повідомлялось, що ДТЕК станом на початок жовтня завершив ремонт 16 з 19 запланованих енергоблоків ТЕС до початку опалювального сезону. Готовність теплової генерації компанії сягає 84%.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.