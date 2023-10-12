Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків ХАМАС та інших угруповань звільнити всіх захоплених полонених.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter генсека ООН."Мирні люди мають бути захищені завжди. Міжнародне гуманітарне право необхідно поважати та підтримувати", – сказав Гутерріш.Він наголосив, що в ході нападу бойовиків ХАМАС у полон потрапили громадяни США та Китаю.Раніше високопоставлений турецький чиновник заявив, що Туреччина веде переговори щодо звільнення мирних жителів, які утримують угруповання бойовиків.Вторгнення бойовиків ХАМАС до ІзраїлюБойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об’єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.