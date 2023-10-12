Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно веде соціальні мережі, де основну масу контенту становлять знімки із різних курортів. На цей раз спортсменка потішила прихильників відвертими фото у купальнику. Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.Марина Бех-Романчук похизувалася пишними формамиНа чорно-білих знімках, які легкоатлетка опублікувала у своєму блозі, вона позує у купальнику.Він не стільки приховував принади розкутої красуні, скільки щедро відкривав їх поглядам усіх бажаючих.

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)Відверту публікацію Марина Бех-Романчук ніяк не підписала, лише поставила емодзі сердечка.Реакція юзерівФоловери знаменитості засипали її компліментами. Прекрасна леді! Не могла б ти перевернутися? Неймовірно Де взяти такий купальник? Сильно і гарно

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)Нещодавно ми ділилися 10 найоригінальнішими та яскравими образами Юлії Саніної, які зводять з розуму.Також ми писали, що Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією.