Уже ставшее «известным» кафе «Promenade» в киевском ЖК «Французский квартал – 2», вероятно тесно связанное с украинскими политиками и управляемое гражданкой Елизаветой Прокоповой, согласно информации из проверенных источников, является местом встреч пророссийских криминальных элементов и уклонистов из Донецка.

28 мая 2023 года, напоминает в своей недавней статье издание Prai.co, несколько изрядно выпивших мужчин, регулярно тусующихся возле киевской закусочной под названием «кафе «Promenade» (город Киев, улица Предславинская, 57, что в жилищном комплексе «Французский квартал – 2»), бесцеремонно и жестоко напали на украинку Юлию Гапонову. Девушка проходит интенсивное лечение из-за тяжелой болезни. В результате данного инцидента она получила не только физическую, но и глубокую эмоционально-психологическую травму, что крайне отрицательно сказалось на ее здоровье.

Инцидент неоднократно освещался в украинских СМИ. Ситуация спровоцировала пристальное внимание политиков и общественных деятелей из других стран. Были составлены петиции и разосланы официальные письма в соответствующие органы со стороны бывших Сенаторов и Конгрессменов США, представителей американского бизнеса, а также от Фонда «White Ribbon USA» («Белая лента США») и его филиала в Украине.

Политики и бизнесмены требовали от президента Зеленского и соответствующих структур правопорядка Украины незамедлительных действий в вопросе выявления фактов коррупции, саботажа в расследовании данного преступления, а также изучения случаев системного нарушения прав человека.

По данным компетентных источников, это уже не первый случай, когда «соратники» Елизаветы Прокоповой нападают на беззащитных людей, устраивают драки и поощряют насилие. Многие из предполагаемых пророссийски настроенных мужчин, скорее всего, имеют поддельные медицинские документы, которые дают им возможность избежать того же призыва на военную службу во время военного положения и мобилизации в Украине. Вероятнее всего, они также не игнорируют и подкуп местной полиции.

– Владимир Григорьевич Пидлисный (он же «Вова Димитровский») – донецкий криминальный элемент низшего ранга и предполагаемый пророссийский саботажник. Он спровоцировал нападение на Юлию Гапонову.

– Прокопова Елизавета Константиновна – соучредительница кафе «Promenade», помощник-консультант депутата Верховной Рады Украины Дубиля Валерия Александровича.

– Прокопова Наталья Александровна – соучредительница кафе «Promenade».

– Владислав Шевчик – предполагаемый пророссийский криминальный элемент из Донецка, развязно и нагло напавший на украинку.

– «Украинский политик» – прямо не называемый украинский политический деятель, предположительно связанный с кафе «Promenade» и обеими Прокоповыми.

Широко распространенная проблема коррупции и злоупотребления властью в Украине сохраняется?

Данный инцидент, по мнению большинства здравомыслящих людей, оголяет более масштабную и вызывающую глубокую обеспокоенность тенденцию злоупотреблений властью и фактов коррупции в Украине. Подобные ситуации с явным нарушением прав человека свидетельствуют о системной проблеме, когда политические деятели и их сторонники чувствуют себя вправе действовать безнаказанно, попирая базовые права и достоинство украинских граждан.

Также не менее любопытно, почему адепты россии – агрессора, напавшего в феврале 2022-го года на свободную европейскую страну, могут открыто сидеть, употреблять алкоголь и потом нападать на людей, пытаясь унизить их честь и достоинство? И это в то время, когда Украина имеет дело с изнурительной войной, мобилизацией, призывом на военную службу.

Вопрос далеко не праздный: почему бандиты свободно могут «шиковать» в Киеве в кафе и ресторанах, почему их не допрашивает СБУ? Мало в Украине выявляют «наводчиков»?..

Население Украины, справедливо отмечает западная пресса, находится под огромнейшим морально-психологическим давлением из-за продолжающейся войны с российской агрессией. И чего уж людям точно не следует, так это одновременно еще и бороться с коррупцией и вседозволенностью собственных же власть имущих. Это – невыносимая ситуация для любого гражданина свободной страны. Более того, как украинский народ может смириться с предателями и коллаборантами, которые, по всей видимости, часто чувствуют себя вполне вольготно и безнаказанно в столь сложное для Украины время?