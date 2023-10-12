Через ракетний удар в селі Гроза Куп’янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала усіх жертв.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка."59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза. Всі жертви - місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", – розповів він.За словами голови МВС, шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. "19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20 частинах тіла", – додав Клименко.Крім того, ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з їх будинків, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів. Ракетний удар по ГрозіНа ранок четверга, 12 жовтня, кількість загиблих через ракетний удар російських військ "Іскандером" по кафе в селі Гроза Харківської області зросла до 56 людей. Як зазначав у коментарі РБК-Україна речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, ще 3 особи за заявами родичів вважалися зниклими безвісти.11 жовтня СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім’ями перехали до РФ. Крім того, правоохоронці наразі з’ясовують, з ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.