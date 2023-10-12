На півночі сектора Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання “Палестинський ісламський джихад” Муса Насір.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.Повідомляється, що смерть настала внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби."Ісламський джихад" 7 жовтня оголосив, що приєднався до бойовиків руху ХАМАС, які розпочали атаки територією Ізраїлю. Через два дні в "Ісламському джихаді" повідомляли, що утримують у заручниках у секторі Газа не менше 130 осіб, серед яких ізраїльські мирні жителі та військові.Вторгнення бойовиків ХАМАС до ІзраїлюБойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об’єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.