У Вінницькій області призначили нового начальника поліції. Ним став полковник Юрій Пархоменко.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Вінницької ОВА Сергія Борзова. "На Вінниччині новий очільник поліції – полковник Юрій Пархоменко. Сьогодні новопризначеного начальника обласного поліцейського главку представив Голова Національної поліції України, генерал поліції третього рангу Іван Вигівський", – повідомив Борзов.Своєю чергою, Іван Іщенко, який понад три роки очолював поліцію Вінницької області, призначений начальником ГУ Нацполіції у Чернігівській області.Що відомо про Юрія ПархоменкаЮрій Пархоменко почав службу в органах внутрішніх справ з посади слідчого міського відділу УМВС в Сумській області у 2003 році. Потім керував відділенням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Займав керівні посади в підрозділах УБОЗ, внутрішньої безпеки в Сумській та Київській областях.Також Пархоменко обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.На початку повномасштабного вторгнення він очолив Департамент міграційної поліції Національної поліції України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.