Поєдинок кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року між національною командою України та збірною Північної Македонії розсудить бригада арбітрів зі Словенії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за київським часом.43-річний арбітр із Марібора Славко Вінчіч обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти балканців. Його співвітчизники Томаш Кланчік і Андраш Ковачіч допоможуть у ролі лайнсменів. Четвертим арбітром буде ще один словенець – Давід Шамаїч.Вінчіч вдруге працюватиме в поєдинку збірної України. У кваліфікації до ЧС-2022 він судив домашній матч "синьо-жовтих" проти збірної Франції (1:1). Натомість вітчизняні гранди ще ніколи не перемагали зі словенцем у ролі рефері. Донецький "Шахтар" двічі зіграв унічию і програв "Сельті" з Віго в Лізі Європи, а київське "Динамо" – двічі програло.Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на прийдешній поєдинок. Збірна України стала безумовним фаворитом протистояння. Натомість імовірність перемоги Північної Македонії менша за варіант із підсумковою нічиєю.До слова, напередодні УЄФА передумав повертати юнацькі команди РФ у турніри під своєю егідою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.