Бойовики руху ХАМАС під час нападу на мирні міста Ізраїлю 7 жовтня мали при собі докладні карти міст і військових баз.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.Видання ознайомилося з документами, знайденими у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків. Крім того, деякі члени ХАМАС мали при собі тактичні керівництва із зазначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та великий масштаб збору розвідданих.В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" містився план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п’яти осіб та командир мають провести вторгнення.Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.Напад ХАМАС на ІзраїльБойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об’єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.