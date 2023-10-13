Дощ сьогодні очікується у сімох регіонах України. Попри опади вдень температура повітря підніметься до +20 градусів і лише в Карпатах буде нижче.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентр”."Вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях помірний дощ. Вдень у Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями невеликий дощ", – кажуть синоптики.Як уточнюють в "Укргідрометцентрі", на решті території – без опадів.Що стосується температури повітря, то вдень очікується 15-20°, а в Карпатах нижче – 10-15°.Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Якою була погода на цьому рабочому тижніУ понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. На наступний день, зранку 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. Погода на вихідних Як розповідала синоптик Наталка Діденко, в суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло. А неділя "трохи збавить градуси, набіжать хмари" та пройде дощ".Також синоптик розповідала, коли в Україну прийде похолодання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.