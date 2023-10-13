Російські війська взяли паузу в ракетних ударах по Україні, ймовірно, щоб накопичити ракети для якихось своїх стратегічних завдань, зокрема для атак на критичну інфраструктуру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону. "Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", – розповів Ігнат.Тому, за його словами, імовірно, що далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.Що передувалоСьогодні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня протягом 21 дня.За даними британської розвідки, такі перерви є чимось незвичайним: остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку цілком імовірно, що Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України."Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку", – йдеться в повідомленні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.