Мешканець Одеси разом з приятелем знімав переміщення техніки ЗСУ. Суд призначив покарання до 5 років за ґратами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської обласної прокуратури в соціальній мережі Facebook.Суд визнав жителя Одеси винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.Цей відеозапис його приятель розіслав своїм знайомим громадянам Росії. Фото: мешканця Одеси заарештували на п’ять років за слідкуванням за технікою ЗСУ (facebook.com)У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі він перебуває під вартою.Слід зазначити, що приятель також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ.Раніше, ми писали, що у Києві заарештували чиновницю однієї з київських районних адміністрацій, за те, що вона вела канал екс-прем’єра Миколи Азарова.Також суд обрав запобіжний захід проросійському народному депутату Нестору Шуфричу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.