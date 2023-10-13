В ніч на 12 жовтня російські війська в черговий раз атакували південь України дронам-камікадзе Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука."Бойова робота протиповітряної оборони на півдні України уночі 12 жовтня. Дякую усім, хто забезпечив результат!", – написав Олещук під відео.Атака дронів на південь України 12 жовтняЦієї ночі російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Дрони-камікадзе направили на південь та центр нашої країни.Всього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів". Наші сили протиповітряної оборони збили 28 дронів.Як зазначали раніше, влучання було в Одеській області, а також на території Черкаської області. Там "Шахед" впав на відкритій місцевості, внаслідок чого спалахнула пожежа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.