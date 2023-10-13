В Харківській області, біля села Явірське, на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій транспорту загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. "Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини. Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз", – пише Синєгубов. За словами голова ОВА, наразі екстрені служби продовжують роботу на місці вибуху. Мінна небезпекаНагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв’язку з цим цивільних закликають: уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг; не чіпляти будь-які підозрілі предмети; не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, Україна пропонує союзникам брати під патронат окремі напрямки розмінування в країні, аби прискорити очищення території від вибухонебезпечних пристроїв.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.