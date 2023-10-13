Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом."Попри всі негаразди українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", - кажуть у Favbet Foundation.Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .