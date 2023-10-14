Погода в суботу, 14 жовтня, буде радувати око – сухо, сонячно. Але “ідилію” зіпсує не дуже приємний “сюрприз” – сильний поривчастий вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Субота, 14 жовтня, буде в Україні синоптично прекрасною. Повсюди – суха погода, переважно сонячна і тепла", – розповіла вона.За словами, протягом дня температура повітря становитиме +17…+22 градуси, у західних областях – +20…+25 градусів."Єдиний не дуже комфортний нюанс – на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 м/с", – констатувала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві в суботу буде сухо та тепло, +20…+22 градуси.Погіршення погоди в УкраїніЗа словами Діденко, похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9…+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів.Крім того, синоптик розповіла, що найближчим часом в Україні випаде сніг. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.