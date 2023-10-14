В Одесі жінка влаштувала погром у військкоматі через свого родича.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію активіста Дем’яна Ганула у Facebook.Деталі скандалу у ТЦК

Зазначається, що чоловікові вручили повістку та запросили до центру комплектування, він добровільно пройшов туди з працівниками Одеського обласного ТЦК СП. Після прибуття пройшов військово-лікарську комісію і чекав на розподіл у частину.

У цей час на прохідній дві жінки почали прориватися на територію ТЦК і вчинили напад на чергових, які повернулися з фронту після травм на війні, визнаних обмежено придатними.

Потрапивши до приміщення ТЦК одна з жінок, яка виявилася падчеркою раніше мобілізованого чоловіка, почала кидати стільці та погрожувати військовим, а її подруга все знімала на відео.

Тільки після того, як працівники центру комплектування викликали поліцію, жінки втекли, а чоловік поїхав до частини. Він здоровий і немає жодних протипоказань, тим паче операцій.

Наразі поліція з’ясовує особи жінок, які влаштували скандал.Реакція українців на відеоУ коментарях українці висловили думку, що цих жінок не посадять за ґрати, аж надто добре вони грали. Чи не посадити. Вона готувалась до іспиту до театрального. Акторка погорілого театру. Це хуліганство. Жінку чекає суд та штраф. Так що вона порушила ?) ну покричала ну на відео знімала і? Сам прийшов із тцк-ашниками. Добровільно. Ага. Вам не смішно? Нагадаємо, що у Тернополі військові силою “упакували” чоловіка в намиста.Читайте також, що львівський фотограф розповів, як утік із України.