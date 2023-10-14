До сьогодні в суспільстві існує твердження про те, що кава шкодить здоров’ю серцево-судинної системи. Тому часто українці відмовляються від улюбленого напою. Однак чи справді варто це робити?Кардіолог Анна Солощенко розповіла правду про цей міф у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).Кава та здоров’я серцяФахівець розповідає, що кава не може бути протипоказаною людям із серцево-судинними захворюваннями.Єдиний момент, який може вас зупинити від вживання кави, це підвищений тиск. Поки ви з кардіологом його не нормалізували, зачекайте два-три тижні."Далі можете вживати одну-дві, максимум три чашечки не міцної кави без цукру на день", – наголошує лікар на нормах.Вона додає, що попри всі міфи навколо шкоди каву є дослідження, які стверджують: регулярне вживання якісної заварної кави зменшує ризик серцево-судинних та онкологічних захворювань.Однак не забувайте про помірність, і так у всьому.Яку користь може принести каваУ склад кави входять важливі для людини сполуки: кофеїн, хлорогенова кислота, тригонелін, дітерпени. Вони мають протизапальну дію.Крім того, кава має антиоксидантну дію, позитивно впливає на кишкову мікрофлору, а також сприяє спалюванню жиру.З 2003 року почало з’являтися все більше досліджень про те, що для людей, близьких до похилого віку, кава може знижувати ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб, раку та шлунково-кишкових захворювань.Однак разом із тим на всіх цей напій діє по-різному. У вас може з’явитися відчуття втоми чи навпаки приплив енергії. Не варто вживати каву разом з основними прийомами їжі, тому що вона прискорює перистальтику кишківника та не дає всім поживним речовинам засвоїтися.Утримайтеся від кави за 4-6 годин до сну, щоб не погіршити якість нічного відпочинку та спокійно заснути. Раніше ми писали про те, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти в кому.Читайте також, чому пити каву з корицею в четвер стало популярним та як працює цей ритуал.