Музикант Андрій Макаревич, який поїхав із РФ до Ізраїлю і живе там із дружиною та дитиною, розповів, що буде, якщо Україна та Ізраїль не переможуть у війні.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артиста у Facebook .Що сказав Макаревич у новому постуЗа словами лідера групи "Машина времени", світу буде кінець, якщо зло не буде переможено."У всього цивілізованого людства (ще є таке?) залишилося зовсім небагато часу на те, щоб відкласти свої лівацькі іграшки та зрозуміти, що якщо Україна та Ізраїль не переможуть найближчим часом – це і буде кінець Світу. І початок пітьми", – написав Макаревич.У коментарях підписники висловили свою думку щодо сказаного зіркою. Поняття "цивілізованість" у всього людства, на мій погляд, дуже суб’єктивне. Далі в голову лізуть думки про відсоткове співвідношення адептів різних релігій. Ну так… ! а поки що, Світ балансує на лезі бритви, і норовить оступитися… Саме! Перемога України – це мені зрозуміло. І ідейно та візуально. А як виглядає на твій погляд перемога Ізраїлю?Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки.Крім того, музикант давно живе неподалік Тель-Авіва зі своєю дружиною та маленьким сином. Раніше Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні.Нагадаємо, що до цього Андрій Макаревич чітко висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.