Північноатлантичний альянс готується відкрити офіс зв’язку в Швейцарії. За даними ЗМІ, проект уже схвалений Берном.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWI.Стверджується, що після початкового дозволу уряду Швейцарії у вересні 2022 року на відкриття офісу НАТО Міністерство закордонних справ уже готується до його створення. Тепер Альянс, який має два подібних представництва в Нью-Йорку та Відні, має подати офіційний запит до Берна."Це одна з багатьох ознак того, що НАТО зараз починає переорієнтовуватися. І не лише, як випливає з назви, на Північну Атлантику, а й на Африку та навіть Азію", – заявив професор Женевського вищого інституту, фахівець з міжнародних відносин і НАТО Девід Сільван.Він додав, що присутність Альянсу не повинно нашкодити іміджу нейтралітету Женеви, де багато неурядових організацій вже працюють над питаннями безпеки та розмінування. Сільван також вважає, що Швейцарія не застрахована від збройних конфліктів, які відбуваються в решті світу.Відносини НАТО і ШвейцаріїЗа даними опитування видання Blik, розв’язана Росією війна проти України посилила в нейтральній Швейцарії підтримку співпраці з НАТО. 56% швейцарців виступили за, при цьому 35% опитаних активно це підтримують.При цьому вступ Швейцарії до Північноатлантичного альянсу підтримало тільки 33% жителів країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.