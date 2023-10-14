Звичайні, на перший погляд, 2 копійки, можуть принести чимало грошей. Наприклад, монетку 2003 року можна продати за 5 тисяч гривень, але нумізмати готові платити навіть більше.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Violity.Монета 2 копійки 2003 року – у чому її особливістьВласник монети, який мешкає у Запоріжжі, в описі до свого лота зазначив, у чому його цінність. Монету номіналом 2 копійки у 2003 році карбували лише для річного набору від НБУ. Тому тираж був дуже невеликим.Цей набір так і не вийшов у продаж, а самі монети номіналом 2 копійки невідомим чином потрапили в обіг. Нині нумізмати цінують подібні лоти, адже досі невідомо, у якому тиражі карбувалися монети та скільки з них нині збереглося у гарному стані.Як виглядає цінна монета за 5 тисяч гривеньНа вигляд монета номіналом 2 копійки майже нічим не відрізняється від інших. Єдина її особливість – рік карбування. Монету виготовили з нержавіючої сталі, вона притягується звичайним магнітом. Різновид у монет номіналом 2 копійки 2003 року лише один – їх називають 1ДА. Нумізмати складають каталоги з описом усіх монет, які карбуються в Україні. У таких збірках кожна монетка отримує свій "код" – комбінацію з цифр та літер, за якими експерти одразу розуміють, у чому її цінність та особливість. Нині за лотом чоловіка, який продає монету номіналом 2 копійки, стежать 44 користувачі мережі. Вони роблять ставки, отримати цікавий лот зможе той, хто заплатить найбільше.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яка українська монета коштує 72 тисячі.Окрім цього, нещодавно стало відомо, що українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями.