Російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Розраховують вийти на адміністративні кордони до 31 грудня поточного року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі Українського радіо."Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області", – заявив Барбаш. За словами голови Авдіївської МВА, росіяни розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Через це для них важливо "взяти висоти" міста.Водночас Авдіївку, як відзначив Барбаш, терористи "просто стирають". Ситуація в Авдіївці З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Лише за минулу добу наші воїни відбили близько 20 атак на Авдіївському напрямку. Ситуація в місті залишається напруженою.Тим часом як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитись у "биття в бетонну стіну".За словами Барбаша, цієї ночі в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів, однак запеклі бої продовжуються. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.