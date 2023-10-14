У Донецькій області, зокрема на Авдіївському напрямку, зростають втрати ворога. Лікарні у Донецькі та інших окупованих населених пунктах заповнені пораненими росіянами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону. "Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені пораненими військовослужбовцями ворога. А окупанти, які поінформовані про значні втрати, дивлячись на величезну кількість мертвих та поранених, почали відмовлятися йти у бій", – сказав він.За його словами, у Донецькій області, зокрема, на Авдіївському напрямку, три доби поспіль значно зросли втрати ворога."Вже третій день поспіль спостерігається тенденція щодо збільшення втрат у живій силі. Тобто це понад 750 осіб щодоби загальних втрат ворога", – наголосив Штупун.Варто зазначити, що дані Генштабу також свідчать про збільшення втрат серед окупаційних військ.Ситуація біля АвдіївкиЗ початку тижня російська армія активізувала наступ на Авдіївку Донецької області. Також окупанти посилено обстрілюють місто і сусідні населені пункти.За минулу добу українські захисники відбили понад 20 атак на Авдіївському напрямку. Місцева влада зазначає, що ситуація у місті дуже напружена, а окупанти продовжують штурмувати.Навіщо ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.