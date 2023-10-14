Збірна України з шашок-100 успішно виступила на чемпіонаті світу, який відбувся у Кюрасао. Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко здобули “золото” в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Спорт”.Чемпіонат світу з шашок-100 є головним турніром року в цьому виді шашок. Змагання проходити протягом двох тижнів. На ЧС Україна була представлена у складі сімох гравців: три у чоловічому турнірі; чотири у жіночому турнірі. Загалом участь в чемпіонаті взяли 35 спортсменів, серед яких 20 чоловіків й 15 жінок. Чим відрізняються шашки-100 від інших варіацій? Шашки-100 розігруються на дошках 10х10 клітин. Кожен гравець розміщує по 20 власних шашок.Як виступили українці? Чоловічий турнір Спортсмени грали партії у форматі одного кола один з одним. Юрій Анікеєв очолив чоловічий турнір після сьомого раунду. Перед цим він здобув чотири перемоги й три нічиї. Водночас питання перемоги для спортсмена було відкритим до останнього раунду – нідерландець Ян Гренендейк відставав лише на одне очко й міг вирвати титул у разі своєї перемоги й поразки українця. Втім, Анікеєв все ж втримав перевагу. Ще два українці – Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно. Жіночий турнірЖіночий турнір очолила Вікторія Мотрічко. До передостаннього раунду шанси відібрати титул мала нейтральна Дар’я Ткаченко, яка також відставала на одне очко. Втім, Мотрічко здобула три очки в останніх двох партіях й стала переможницею з перевагою у два очки. Серед інших спортсменок: Олена Коротка – набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою; Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова, які посіли 10-е та 13-е місце відповідно. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.