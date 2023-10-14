У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух у п’ятницю, 13 жовтня. Загарбники підняли у небо авіацію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка."В Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста", – написав він.За словами Андрющенка, одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька."Може знов свій літак приземлило ППО?" – задається риторичним питанням радник мера."Вибуховий" деньЗазначимо, що у п’ятницю, 13 жовтня, повідомлялося про вибухи і в центрі Херсона, який окупанти атакували в черговий раз та у Криворізькому районі Дніпропетровської області.Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області. Також потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі (Крим). Ймовірно, вибухнув російський ракетоносій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.