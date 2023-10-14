Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президент Вірменії."13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви "Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія"на підставі статті 12, частина 3 Статуту", – пише пресслужба сайту. Що передувало3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов’язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду.Також варто нагадати й про те, що в березні поточного року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна й омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.Голову Кремля зобов’язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС. Водночас після ратифікації статуту, в Єревані наголосили, що цей крок все одно не означатиме арешт Путіна у разі його візиту до Вірменії. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.