Росіяни намагаються атакувати Авдіївку, використовуючи кратно більше число особового складу, однак ЗСУ вдається відбивати ці атаки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.Аналітики зазначають, що росіяни тиснуть з боку Водяного та Красногорівки, крім цього, атакують і з боку Невельського та Крутої Балки. "Зараз поменшало техніки, але ще багато росіян бігає по посадках і їх треба ловити і не давати закріпитися. Вчора була спроба ворога зайти спецурою на терикон біля Авдіївки, але в нашої артилерії були інші плани. Біля Новомихайлівки ворог має частковий успіх за останні дні", – зазначили в DeepState.Аналітики зазначають, що у росіян є кратна перевага в живій силі та техніці, однак Силам оборони вдається відбивати ворожі атаки.Крім цього, на Сватівському напрямку росіяни поновили штурмові дії з Лиману Першого та Орлянського, бої тривають. А на Запорізькому напрямку вони продовжують атакувати біля Новопрокопівки та Вербового. Йдуть бої північніше Копанів.На решті напрямків без змін, повідомляють аналітики.Наступ РФ на АвдіївкуОстанніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки називають найбільшим наступом загарбників на місто з початку повномасштабної війни.Зазначимо, що війська РФ активно намагаються оточити місто. У Силах оборони України вважають, що таким чином загарбники хочуть здобути хоч якусь знакову "перемогу" та переламати хід бойових дій.Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час наступу росіяни використовували фосфор. Більше про те, чому російські окупанти штурмують Авдіївку, яку називають "воротами до Донецька" – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.