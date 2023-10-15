Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших держав чи недержавних утворень на Ізраїль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Очільник Держдепу США вперше після нападу палестинських бойовиків ХАМАСу на Ізраїль провів розмову з міністром закордонних справ Китаю Ваном І. Речник державного департаменту Метью Міллер заявив, що Блінкен намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн.Стверджується, що Сполучені Штати були особливо стурбовані тим, що "Хезбола", підтримувана Іраном відкрила додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг Тегерану в досягненні знакової дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року. Блінкен закликав Пекін використати свій вплив у цьому регіоні, щоб запобігти розширенню війни ХАМАСу та Ізраїлю.Позиція Китаю щодо війни в ІзраїліМіністерство закордонних справ Китаю у своїй заяві повідомило, що Пекін виступає проти будь-яких дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право.Згідно із заявою, Китай не зміг однозначно засудити терористичні атаки, масові вбивства та викрадення невинних цивільних осіб ХАМАСом. А очільник МЗС Ван І закликав США взяти на себе провідну роль для просування політичних рішень.Напад ХАМАС на Ізраїль7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.