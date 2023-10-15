Погода в Україні сьогодні, 15 жовтня, буде теплою. Проте частину нашої країни накриють дощі та шквали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на півночі, заході, а також у центральних областях очікуються дощі. У Карпатському регіоні будуть сильні опади.На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.Температура повітря у західних областях впродовж доби +9 +14 градусів. На решті території вдень +18 +23 градуси, а у північних та центральних областях +13 +18.Вночі стовпчики термометрів покажуть +8 +13 градусів, у південно-східній частині +5 +10 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень очікуються дощі. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.У Києві вдень температура повітря буде близько +14 +16 градусів, а вночі +11 +13 градусів. Осінь в УкраїніОстанніми днями в Україні спостерігається тепла погода. Проте у деяких регіонах дощі. Водночас синоптики попереджають, що в Україну прийшли перші заморозки.Також в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, а наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.