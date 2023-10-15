Записатися на прийом до органу Пенсійного фонду можна за допомогою сервісу попереднього онлайн-запису. Зробити це досить неважко – як пояснили в ПФУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.Алгоритм дій1. Увійдіть до особистого кабінету на веб-порталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA);2. У розділі "Комунікації з ПФУ" виберіть опцію "Запис на прийом" і натисніть кнопку "Записатися на прийом";3. Виберіть найбільш зручний орган Фонду, сервісний центр, тему (питання), рік і місяць прийому. 4. Натисніть "Завантажити розклад".5. У розкладі виберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).6. Натисніть клітинку з бажаним часом, потім - кнопку "Записатися на прийом". Після цього з’явиться вікно зі створеним записом. За потреби талон із записом можна роздрукувати або скасувати запис. 7. Перевірити інформацію про попередній запис можна у розділі "Запис на прийом", де відображається поле "Мої записи на прийом".Пенсії в УкраїніПенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.При цьому станом на 1 жовтня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.