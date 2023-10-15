Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що Росія залишається головною загрозою для північноєвропейського регіонуПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.Глава латвійського уряду вважає, що безпекова ситуація в регіоні змінюється, а її країна, як і раніше стикається з викликами, зокрема потенційним саботажем проти інфраструктури або розгорнутою президентом Білорусі Олександром Лукашенком гібридною війною з переправкою нелегальних іммігрантів через кордони Латвії. Вона підкреслила, що JEF є платформою, де ці проблеми можна озвучити, а також узгодити підтримку, що надається країнами Україні.Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що охоплюють 10 країн Північної Європи – Велику Британію, Нідерланди, Данію, Норвегію, Ісландію, Швецію, Фінляндію, Естонію, Латвію та Литву.Відносини Латвії та Росії13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".Варто зазначити, що спецслужби Латвії на початку жовтня вийшли з заявою, в якій прогнозують високий ризик агресивних операцій з боку Російської Федерації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.