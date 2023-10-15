З портів України тимчасовим коридором вийшло вже 21 судно. Під завантаження у порти зайшли 25 суден.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в Facebook.Він зазначив, що після виходу з "зернової угоди" Росія 17 разів атакувала порти України. Окупанти знищили майже 300 тисяч тонн українського зерна та на 40% знизили експортний потенціал портів."На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", – зазначив Кубраков.Також міністр разом з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Нідерландів Марком Рютте в Одесі обговорили експорт українського продовольства."Нідерланди – одна з країн-партнерів, які можуть стати партнером в захисті і української інфраструктури, і забезпечити системний експорт українського продовольства на світові ринки", – додав він.Російська блокада моряУ липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на України.Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.Як відомо, вже понад 20 суден змогли прорвати російську блокаду Чорного моря.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.