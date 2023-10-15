Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна, подавши відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції.Щоб дізнатися інформацію, необхідно надати свої персональні дані та повідомити ПІБ людини, інформація про яку з’ясовується.Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна через: чат-боти у Telegram і Viber; електронну пошту: [email protected]; Укрпошту або "Нову пошту" на адресу: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2.Протягом найближчого часу рідним нададуть інформацію про полоненого, якою володіє Національне інформаційне бюро.Також рідні полонених можуть отримати інформацію в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).Якщо ви маєте матеріали, які можуть бути додані до реєстру Національного інформаційного бюро, надсилайте їх на електронну пошту: [email protected].Раніше ми повідомляли, що росіяни взяли в полон українського захисника. Це сталося під час спеціальної операції Головного управління розвідки на території Криму,Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.