“Укрзалізниця” запустила новий залізничий рейс до Варшави через хабову станцію Рава-Руська.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Укрзалізниці”."До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink", – пише пресслужба. На станції Рава-Руська пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії й зможуть доїхати до Любліна або Варшави.В одному напрямку обидва потяги зможуть перевезти близько 200 пасажирів. Зокрема є пропозиції на місця 1-го та 2-го класу. ⠀За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.⠀"На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп – Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль – Берлін", – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.Час у дорозі до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка – від 1188 гривень. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.