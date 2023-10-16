Армія оборони Ізраїлю сьогодні вночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі “Хезболли” у Лівані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території. Усього було випущено шість протитанкових керованих ракет ізраїльським містом і військовими позиціями на кордоні з Ліваном, внаслідок чого загинув щонайменше один мирний житель.Ще дев’ять ракет було випущено північним містом Нагарія і прилеглих міст, не завдавши жодної шкоди.Напад ХАМАС на Ізраїль7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.