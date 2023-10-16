Президент США Джо Байден підтримав знищення терористичного руху ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News."Так, я вважаю", – заявив президент США, відповідаючи на запитання про те, чи потрібно, на його думку, знищити ХАМАС.Але, за його словами, потрібно, щоби була палестинська влада, потрібен шлях для існування Палестинської держави.У відповідь на питання, чи буде Ізраїль зараз йти цим шляхом, Джо Байден відповів: "Не зараз. Але я думаю, Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди бойовиків ХАМАС і "Хезболли".Байден також зазначив, що захоплення Ізраїлем сектору Газа стало б "великою помилкою". На його думку, ХАМАС не репрезентує весь палестинський народ."Ізраїль переслідує групу людей, причетних до варварства, що має такі ж серйозні наслідки, як і Голокост. Я вважаю, тому Ізраїль повинен відповісти", – додав глава держави.Допомога США ІзраїлюРаніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.