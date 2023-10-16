Після стрілянини на півночі Ізраїля, Єрусалим запровадив чотирьох кілометрову заборонену зону на кордоні з Ліваном.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїля”."Прохання до мирних жителів у районі до двох кілометрів від кордону залишатися поблизу охоронних зон. Крім того, GPS було обмежено в зонах активних бойових дій відповідно до різних оперативних потреб", – додає пресслужба. Обмеження GPS в забороненій зоні можуть спричинити тимчасові збої в програмах на основі визначення місцезнаходження.Вторгнення ХАМАС в Ізраїль7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об’єкти.Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.Від початку конфлікту ліванська "Хезболла" підтримує ХАМАС й завдає удари по території Ізраїля. Також нещодавно під час обстрілу з боку Ізраїля по прикордонню Лівану загинув один із відеооператорів Reuters. Зокрема "Хезболла" нещодавно заявила про готовність приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.