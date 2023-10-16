Українські військові уразили 428 одиниць російської техніки за допомогою безпілотників від “Армії дронів” за минулий тиждень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова."Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", – написав він.Федоров також подякував українським героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають російських загарбників.Наступ РФ на АвдіївкуЗ початку минулого тижня росіяни активізували наступ на Авдіївку у Донецькій області. Загарбники посилено обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Ситуація залишається напруженою.За даними Генштабу, у районі Авдіївки минулого тижня окупанти здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.При цьому аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба росіян наступати на місто може перетворитися на "биття у бетонну стіну".Додамо, що під час свого наступу на Авдіївку російська армія втратила вже понад 200 військових, а також більш як 60 танків та БТР.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.