У Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”.Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу "Шахед".Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або використати правило "двох стін".У Хмельницькому працювали сили ППОМер міста Олександр Симчишин повідомив подякував ППО за роботу та захист міста.Нічна атака 16 жовтняРосійські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.