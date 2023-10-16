Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Це сталося зранку у неділю, 15 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали. Як зазначають місцеві жителі, після вибуху у Луганську помітили чорний дим."У Луганську було чути вибух, у зоні Кам’янобродського району помітно задимлення", – йдеться у повідомленні. Ситуація в ЛуганськуВарто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, 25 вересня під Луганськом теж було гучно, а у мережі повідомляли про "приліт" по складу боєприпасів росіян на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.