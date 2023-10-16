Члени Європейської ради затвердили заяву, яка визначає позицію всіх країн ЄС щодо розвитку ситуації на Близькому Сході.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Єврокомісії."Європейський Союз рішуче засуджує ХАМАС і його жорстоку і невиборну терористичну атаку в Ізраїлі і глибоко сумує про втрату життів. Немає жодних виправдань для терору. Ми рішуче підкреслюємо, що Ізраїль має право захищати себе, згідно з гуманітарним і міжнародним правом, невиборчої атаки", – йдеться у спільній заяві.Крім того, члени Євросоюзу закликали ХАМАС негайно визволити всіх заручників без попередніх умов. Вони також підтвердили важливість надання термінової гуманітарної допомоги та висловили готовність підтримувати громадянське населення у координації з партнерами."Критично важливо уникнути ескалації в регіоні. Ми залишаємося відданими тривалому та стабільному світу на основі рішення "двох держав" через відновлення зусиль у рамках мирного процесу на Близькому Сході", – йдеться у заяві.Вторгнення ХАМАС до ІзраїлюНагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також узяли під контроль деякі військові об’єкти.Незабаром після цього Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує, що має намір знищити ХАМАС.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.