Сполучені Штати Америки можуть собі дозволити і повинні підтримувати і Ізраїль, і Україну у боротьбі з російським вторгненням.Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Я думаю, що відповідь – абсолютно. Америка, безумовно, може собі дозволити підтримувати Ізраїль та підтримувати військові потреби Ізраїлю, і ми також можемо і повинні підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії", – розповіла вона у відповідь на запитання чи можуть США та США Захід дозволить собі нову війну.Єллен також заявила, що ще зарано спекулювати на економічних наслідках ізраїльсько-палестинського конфлікту, і що наслідки залежатимуть від того, чи пошириться конфлікт на ширший регіон."Ми розглядаємо потенційні економічні наслідки воєнних дій… Зарано говорити про те, чи будуть серйозні наслідки", – сказала вона Sky News.За її словами, наслідки залежать від того, чи поширяться військові дії за межі Ізраїлю та сектору Гази, "і це, безумовно, той результат, якого ми б хотіли уникнути".Підтримка України та ІзраїлюНагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США – наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов’язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.За даними опитування КМІС, в Україні помітно зросла частка тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України, а його підтримка слабшає.