Компанія Apple планує спростити налаштування нових iPhone для покупців, надаючи пристрої із найактуальнішою версією iOS вже упакованими.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал новин Mashable.Замість того, щоб шукати Wi-Fi і очікувати на оновлення, користувачі зможуть отримати свій гаджет з вже встановленою і налаштованою прошивкою. Для цього Apple розробляє "пропрієтарний пристрій, що нагадує бездротову зарядку".Персонал магазинів зможе просто помістити впакований iPhone на цей пристрій, який запустить процес оновлення. Це дозволить смартфону автоматично завантажити та встановити останню версію iOS, після чого він знову вимкнеться.За словами Марка Гурмана з Bloomberg, таке обладнання очікується у магазинах Apple до кінця 2023 року. Поки що залишається незрозумілим, чи будуть аналогічні пристрої доступні в авторизованих роздрібних магазинах, крім Apple Store.Раніше ми писали, що iOS 17 отримала функцію, яка пов’язана з Apple Watch.А ще у нас є матеріал про те, про те, що у користувачів iPhone 15 виявили нову проблему.