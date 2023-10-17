Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу. Цей момент потрапив на відео.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу."ЦАХАЛ та ISA вбили Усаму Мазіні, голову Ради терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. Мазіні відповідав за ув’язнених ХАМАСа та керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю", – написали військові на своєму каналі.Мазіні був одним із найвпливовіших лідерів терористів. Він відповідав за переговори щодо обміну полоненими між ХАМАСом та Ізраїлем.Війна в ІзраїліПісля початку війни в Ізраїлі 7 жовтня ЦАХАЛ виявляє і знищує будівлі військової інфраструктури, а також високопосадовців ХАМАСа.Так ізраїльська армія ліквідувала главу регіональної розвідки ХАМАС. Ім’я бойовика військові не розкривають, але виклали відео з моменту удару ракети.Також стало відомо про ліквідацію командира "Південного округу" ХАМАС після авіаудару ЦАХАЛу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.